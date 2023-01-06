مقديشو 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واساحبطت وحدات من القوات المسلحة الصومالية اليوم، هجوما إرهابيا ضد منطقة” هلولي غاب” التابعة لإقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي الإقليمية.وأفادت - وكالة الأنباء الصومالية - أن الجيش الصومالي أحكم سيطرته على المنطقة، كما أنه يواصل ملاحقة المتمردين.مما يذكر أن القوات المسلحة الصومالية حققت منذ انطلاقة العمليات العسكرية ضد الخلايا الإرهابية انتصارات كبيرة خاصة في محافظات غلغدود، وهيران، وشبيلي الوسطى، حيث قتل أكثر من 2000 عنصر إرهابي في الأشهر الأربعة الماضية.// انتهى //19:47ت م0077