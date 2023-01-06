بغداد 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسأعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني انطلاق كأس الخليج العربي "خليجي 25" في محافظة البصره خلال كلمته بحفل الافتتاح، التي دعا فيها الجماهير للاحتفال والفرق للعب بروح رياضية عاليه.وشهد حفل الافتتاح حضور كبار المسؤولين العراقين بينهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وشخصيات ووزراء وسفراء عرب، إضافة إلى رئيس اتحاد كرة القدم الدولي جيانو انفانتينو.وسيعقب حفل الافتتاح الذي يقام بملعب جذع النخله وبحضور جماهيري كبير مباراة الافتتاح بين منتخب العراق والمنتخب العماني.// انتهى //20:27ت م0079