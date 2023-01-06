الرياض 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واستواصلت اليوم فعاليات رالي داكار السعودية 2023م، حيث انطلقت منافسات المرحلة السادسة من حائل إلى الرياض، بمسافةٍ تبلغ 357 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت، وذلك بعد التعديلات التي أجراها المنظمون على المسار.وأحرز القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا غازو" المركز الأول في فئة السيارات، بواقع 3 ساعات و13 دقيقة و12 ثانية، يليه الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق "البحرين ريد إكستريم"، بفارق 3 دقائق و29 ثانية، فيما جاء الجنوب أفريقي هينك لاتيغان سائق فريق "تويوتا" ثالثاً، بفارق 8 دقائق و52 ثانية.وعزّز ناصر العطية صدارته في الترتيب العام، وذلك بفارق ساعة و6 دقائق عن الجنوب أفريقي لاتيغان صاحب المركز الثاني، فيما حلّ البرازيلي لوكاس مورايس سائق فريق "أوفردرايف" ثالثاً، بفارق ساعة و13 دقيقة عن المتصدر.وتمكّن الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس درّاج فريق "هوسكفارنا" من حصد المركز الأول في فئة الدراجات النارية، تبعهُ زميله في الفريق الأمريكي سكايلر هاوز في المركز الثاني، وبفارق دقيقة و3 ثوانٍ، فيما جاء الأسترالي توبي برايس درّاج فريق "ريد بُل كيه تي إم" بفارق دقيقتين و20 ثانية.وحافظ ساكايلر هاوز على صدارة الترتيب العام، فيما صعد توبي برايس للمركز الثاني، بفارق 3 دقائق و31 ثانية، فيما تراجع الأرجنتيني كيفين بينافيديس إلى المرتبة الثالثة، بفارق 7 دقائق وثانية واحدة عن المتصدر.واستطاع الأرجنتيني مانويل إندوخار درّاج فريق "تيم 7240"، نيل المرتبة الأولى في فئة الدراجات رباعية العجلات "الكوادز" بزمن 4 ساعات و8 دقائق و25 ثانية، كما دوّن الفرنسي ألكسندر غيرو درّاج فريق "ياماها ريسينغ"، اسمه ثانياً في الترتيب، وبفارق 4 دقائق و17 ثانية، فيما أكمل الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو درّاج فريق "دراج أون رالي"، بفارق 7 دقائق و26 ثانية.ونجح الفرنسي غيرو في الحفاظ على صدارة الترتيب العام للفئة، يليه فرانشيسكو مورينو بفارق 43 دقيقة، فيما صعد الأمريكي بابلو كوبيتي درّاج فريق "ديل أمو موتور سبورتس باي موتول" في المركز الثالث، بفارق ساعة و23 دقيقة عن المتصدر.وتمكّن البلجيكي غيوم دي ميفيوس سائق فريق "جي رالي تيم"، من تصدر هذه المرحلة عن فئة الدراجات الصحراوية الخفيفة "تي 3"، مسجلاً 3 ساعات و39 دقيقة و43 ثانية، فيما حلّ الأمريكي أوستن جونز سائق فريق " ريد بُل أوفرود جونيور" ثانياً، بفارق دقيقة و39 ثانية، فيما جاء زميله في الفريق الأمريكي سيث كوينتيرو ثالثاً، بفارق دقيقتين و26 ثانية.وبهذه النتيجة، استمر البلجيكي غيوم دي ميفيوس في صدارة الترتيب العام، يأتي من بعده الأمريكي أوستن جونز ثانياً، بفارق 8 دقائق و59 ثانية، ومن بعدهما الأمريكي سيث كوينتيرو في المركز الثالث، بفارق ساعة و8 دقائق و15 ثانية.وحقّق البولندي ماريك غوكزال سائق فريق "إنرجي لانديا رالي تيم" المركز الأول، في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري "تي 4"، فيما جاء البولندي مايكل غوكزال في المركز الثاني، بفارق دقيقتين و26 ثانية، تبعهما الإسباني جيرارد فاريس سائق فريق "ساوث ريسينغ كان أم"، وبفارق 5 دقائق و4 ثوانٍ.وفي الترتيب العام، تصدّر البرازيلي رودريجو لوبي دي أوليفيرا سائق "ساوث ريسينغ كان أم"، فيما جاء الليتواني روكاس باسيوشكا سائق فريق "ريد بُل كان أم" ثانياً، بفارق 20 دقيقة 17 ثانية، وحلّ البولندي ماريك غوكزال في المركز الثالث، بفارق 22 دقيقة و32 ثانيةً عن المتصدر.وأحرز الهولندي ميتشيل فان دينبرينك سائق فريق "يورول تيم دي روي" المركز الأول في فئة الشاحنات، وذلك بواقع 3 ساعات و46 دقيقة و58 ثانية، فيما جاء خلفه مواطنه يانوس فان كاستيرين سائق فريق "دي روي" بفارق 35 ثانية، أما مارتن ماسيك سائق فريق "إم إم تكنولوجي"، فقد حلّ ثالثاً في الترتيب، بفارق دقيقتين و30 ثانيةً عن المتصدر.وخطف الهولندي مارتن فان دينبرينك صدارة الترتيب العام، بفارق 37 ثانيةً أمام التشيكي أليس لوبريس، فيما تمكّن الهولندي يانوس فان كاسيترين، من البقاء في المرتبة الثالثة بفارق 26 دقيقة و30 ثانية.هذا وأجرى منظمو رالي داكار السعودية 2023م، تغييراً في المرحلتين السابعة والثامنة بين الرياض والدوادمي ذهاباً وإياباً، وتعديلهما تحت مسمى "المرحلة الماراثونية"؛ المتمثلة في عدم قدرة السائقين في الحصول على أي مساعداتٍ في أثناء المرحلة، إلا أنهم سيتمكنون من الحصول عليها بعد عبور خط النهاية في المرحلة الخاصة.وأجرى منظمو رالي داكار السعودية 2023م، تغييراً في وجهةِ المرحلتين السابعة والثامنة بين الرياض والدوادمي، حيث تم تعديل صيغة المرحلة إلى "مرحلة ماراثونية" حيث ستقام المرحلة الخاصة لمسافة 333 كلم،إذْ سيتمكن المشاركون من تلقي المساعدة بعد انتهائها؛ وذلك عبر طريق ربطٍ بطول 94 كلم لمدة ساعتين، فيما سيتجه المتنافسون بعد ذلك نحو الدوادمي عبر طريق ربط بطول 240 كلم.// انتهى //20:50ت م0081