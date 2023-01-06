الرباط 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم، على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 3.22%، مسجلاً 9.717,99 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 3.4% ليستقر عند 775,38 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 3.64% مسجلاً 731,59 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 133 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 509 مليارات درهم مغربي.// انتهى //20:54ت م0082