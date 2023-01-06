الرياض 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسيتنافس 32 مشاركًا عربيًّا وأوروبيًّا على نيل لقب شوط المنظمة الدولية للإبل المستحدث من إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والمقام تحت شعار "همة طويق" بالصياهد جنوب شرق مدينة الرياض.وشهدت قائمة الأسماء المشارِكة في شوط المنظمة الدولية للإبل تأهل 15 مشاركاً لمرحلة التحكيم منهم 9 ملاك من العراق، ومشاركَيْن اثنين من مصر ، ومشارك واحد لكل من اليمن، وليبيا، وبريطانيا، والهند.وسُمي الشوط بشوط "المنظمة الدولية للإبل" تثمينًا من رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين؛ لدور الشركاء الدوليين في أكثر من 105 دول، إذ يأتي الشوط لتشجيع المشاركات الدولية وإتاحة الفرصة لمشاركة جميع الراغبين في خوض منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز من جميع الدول.وشهدت النسخة السابقة من المهرجان تحقيق الأمريكي راومين لورين المركز الأول، وحصل المكسيكي إدواردو جافير على المركز الثاني، وجاء ثالثًا الفرنسي بيار روبرت.// انتهى //21:19ت م0084