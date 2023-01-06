القدس المحتلة 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسأصيب فلسطيني على الأقل اليوم، في اعتداء للمستوطنين اليهود على منازل الفلسطينيين في بلدة سالم شرق مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، بحماية من جيش الاحتلال الغاشم الذي واصل تنفيذ مداهماته واعتداءاته على ممتلكات الفلسطينيين.وفي سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن فتى أصيب في رأسه بجروح حرجة خلال مواجهات اليوم بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال بمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.// انتهى //21:49ت م0085