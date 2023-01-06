بروكسل 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسسجل معدل التضخم في كتلة الاتحاد الأوروبي انخفاضاً إضافياً خلال شهر ديسمبر؛ نتيجة الارتفاع البطيء لأسعار الطاقة.ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات التابع للمنطقة "يوروستات" فإن الأسعار في 19 دولة تستخدم اليورو ارتفعت في عام 2022م بمعدل سنوي قدره 9.2% في شهر ديسمبر، فيما ارتفعت في شهر نوفمبر بنسبة 10.1%، في حين وصل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي بلغ 10.6% خلال شهر أكتوبر.وانخفض تضخم الطاقة في المنطقة إلى 25.7% في شهر ديسمبر، مقارنة بـ 34.9% في شهر نوفمبر، كما ارتفعت تكلفة الغذاء بنسبة 13.8% في شهر ديسمبر، مقابل 13.6% في الشهر السابق، إضافة إلى ارتفاع تضخم الخدمات إلى 4.4% من 4.2%.وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة 5.2% في شهر ديسمبر، مرتفعاً 5% عن شهر نوفمبر.يذكر أنه من المرجح أن تشجع البيانات البنك المركزي الأوروبي على التمسك بسياسته المتمثلة في رفع تكاليف الاقتراض، حيث أشار البنك المركزي -الذي رفع أسعار الفائدة بقوة العام الماضي- إلى أنه سيستمر في الزيادات في عام 2023م، بهدف إبقاء التضخم بالقرب من 2%.// انتهى //21:50ت م0086