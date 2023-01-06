الرياض13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واستأهل فريقا الرائد والعمران إلى مصاف أندية دوري الدرجة الأولى لكرة اليد بدايةً من الموسم الرياضي المقبل 2023-2024م، بعد فوزهما اليوم في مباريات الدور نصف النهائي وتأهلهما للمباراة النهائية من بطولة المملكة لكرة اليد للأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية للموسم الرياضي الحالي 2022-2023م،التي تجري منافساتها على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.وجاء تأهل فريق الرائد بعد تحقيقه الفوز على نظيره فريق حراء بفارق هدف وحيد بنتيجة (19-20)، وفي ثاني المواجهات تمكن العمران من التغلب على الوطني بنتيجة (31-29)، ليتأهل بذلك فريقا الرائد والعمران إلى المواجهة النهائية، مع ظفرهما ببطاقتي التأهل إلى دوري أندية الدرجة الأولى.ومن المقرَّر أن تجري يوم غداً السبت الموافق 07 يناير 2023م المواجهة النهائية بين فريقي الرائد والعمران عند الساعة 2:30 مساءً، وستجري قبلها عند الساعة 1:00 مساءً مواجهة حراء مع الوطني لتحديد المركزين الثالث والرابع.// انتهى //22:03ت م0089