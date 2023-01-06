الدمام 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واستتواصل غداً، منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022-2023م، بإقامة خمس مباريات ضمن الجولة الثانية عشر من عمر الدوري، وستنطلق جميع المواجهات عند تمام الساعة الواحدة ظهراً.ويستضيف المتصدر النور على صالته بسنابس نظيره الأهلي، ويلتقي الوصيف مضر مع الترجي على صالة نادي الصفا بصفوى، ويقابل الخليج على صالته بسيهات نظيرَه القارة، ويلعب الابتسام مع الصفا على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، ويحلُّ المحيط ضيفاً على الوحدة على صالته بمكة المكرمة.//انتهى//22:53ت م0094