نجران 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسواصلت فعاليات حملة جامعة نجران التوعوية والتثقيفية لصحة الفم والأسنان لذوي الإعاقة اليوم، برامجها بإقامة عددٍ من المحاضرات التوعوية، وذلك بمدرج كلية الطب بالجامعة.وتضمَّنت الحملة في يومها الثالث محاضرات وبرامج توعوية حول المرحلة الانتقالية بين طب أسنان الأطفال وطب أسنان الرعاية الخاصة للكبار من ذوي الإعاقة، والتركيز على أهمية هذه المرحلة في مجال صحة الفم والأسنان، واعتبارات علاجية معينة لذوي الإعاقة في مجال طب الأسنان، وفن التعامل مع ذوي الإعاقة، ورفع مستوى وعي المجتمع بكيفية التعامل معهم.// انتهى //23:10ت م0095