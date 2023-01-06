الرياض 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسقرَّرت اللجنة المنظمة لرالي داكار السعودية 2023م، إلغاء منافسات المرحلة السابعة لفئتي الدراجات النارية، والدراجات رباعية العجلات "الكوادز"، المقرر انطلاقها يوم غدٍ؛ نظراً لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع مستوى الإرهاق بين جميع الدراجين.وسيغادر المتنافسون في فئتي الدراجات النارية، والدراجات رباعية العجلات "الكوادز" مخيم البيت في الرياض إلى الدوادمي غداً السبت، وذلك عند العاشرة صباحاً، على أن يعود المتسابقون للمنافسات في المرحلة الثامنة،التي ستقامُ يوم الأحد 8 يناير الجاري.الجدير بالذكر أن المنظمين قرَّروا تقليص مسافة المرحلة السابعة إلى 345 كلم، فيما ستستمر منافسات المرحلة السابعةِ غداً، بمشاركة فئات السيارات، والشاحنات، والمركبات الصحراوية الخفيفة "تي 3"، والمركبات الصحراوية خفيفة الوزن للإنتاج التجاري "تي 4".// انتهى //23:10ت م0096