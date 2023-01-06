رفحاء 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسأطلقت مركز "الشعبة" بمنطقة الحدود الشمالية أمس، الحملة البيئية الثانية للتشجير بعنوان "بيئتنا مسؤوليتنا"، وذلك بمنتزه الشعبة البري بالشراكة مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بمشاركة عدد من طلاب المدارس.وجرى زراعة 2,000 شتلة في المرحلة الأولى والثانية، فيما تستهدف حملة التشجير في حملاتها اللاحقة زراعة 10,000 شجرة في عدة مواقع في نطاق "الشعبة"، وتشمل أشجار الرمث، والقيصوم، والشيح، والأثل، والسدر، والطالح؛ تحقيقاً لمبادرة "السعودية الخضراء"، التي تتطلع لزيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر في السعودية والشرق الأوسط.شارك في الحملة عدد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.// انتهى //23:55ت م0098