الدمام 13 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 06 يناير 2023 م واسحافظ فريق الروضة على صدارة سلم ترتيب بطولة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد للموسم الرياضي 2022-2023م برصيد 24 نقطة، بعد تعادله مع هجر بنتيجة (21-21) ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر التي جرت اليوم.وأسفرت باقي نتائج مواجهات الجولة عن فوز الفتح على الجزيرة بفارق هدف وحيد بنتجية (26-25)، وتغلب الخويلدية على العدالة بنفس الفارق بنتيجة (31-32)، وتغلب السلام على الجيل بنتيجة (38-29)، وتفوق الهداية على نظيره الفيحاء بنتيجة (25-19)، وحقق الثقبة الفوز على النجوم بنتيجة (14-30).وبهذه النتائج، يتصدر الروضة سلم ترتيب البطولة برصيد 24 نقطة، يتبعها فريقا الخويلدية والفتح في المركزين الثاني والثالث توالياً برصيد 23 نقطة لكلً منهما، ثم هجر رابعاً برصيد 22 نقطة، ويأتي العدالة والهداية في المركزين الخامس والسادس برصيد 19 نقطة، ثم السلام سابعاً برصيد 15 نقطة، ويحتل الثقبة المركز الثامن بـ 13 نقاط، وبعده الفيحاء في المركز التاسع برصيد 12 نقطة، ثم فريقا الجزيرة والجيل في المركزين العاشر والحادي عشر برصيد 5 نقاط، ويتذيل الترتيب فريق النجوم بدون أي نقطة.// انتهى //23:59ت م0099