عمّان 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مساء الجمعة خلال اتصال هاتفي بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تبعات اقتحام أحد المحتلين الصهاينة المسجد الأقصى.وشدد الوزيران - خلال الاتصال- على أن الأردن والولايات المتحدة سيستمران في جهودهما المشتركة لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والدائم، واستعرضا العديد من القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة وتكريس الأمن والاستقرار.// انتهى //00:22ت م0004