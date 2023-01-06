اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
السبت 1444/6/14 هـ الموافق 2023/01/07 م واس
نيويورك 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 700.53 نقطة، بما يعادل 2.13%, ليغلق عند 33630.61 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 264.05 نقطة أو 2.56%, ليغلق عند 10569.29 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 86.98 نقطة أو 2.28%, ليغلق عند 3895.08 نقطة.
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