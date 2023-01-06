البصرة 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسحقق المنتخب السعودي، الفوز على اليمن بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25".ووقع سميحان النابت على أول أهداف الأخضر في مرمى اليمن، في الدقيقة 19، بتسديدة سكنت الزاوية اليمنى من شباك الحارس سالم الهارش .وأضاف مصعب الجوير الهدف الثاني لصالح الأخضر في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، تحصل عليها سميحان النابت بعد إعاقته داخل منطقة الجزاء.وحصد منتخب السعودية أولى 3 نقاط في بداية مشواره في بطولة كأس خليجي 25، ليتزعم صدارة المجموعة الأولى، بينما جاء منتخبا العراق وسلطنة عمان في المركز الثاني بعد التعادل السلبي في مباراة الافتتاحية، بينما تجمد رصيد اليمن بلا نقاط.// انتهى //00:50ت م0006