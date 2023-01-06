القدس المحتلة 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 7 يناير 2023 م واسأكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس مواصلة العمل الدبلوماسي الفلسطيني بكل حزم لمواجهة الانتهاكات الخطيرة التي يقوم بها المحتل الصهيوني الغاشم والمجموعات الاستيطانية المتطرفة على صعيد استباحة المسجد الأقصى المبارك ومواصلة الإجراءات العنصرية المنافية للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.وشدد الرئيس الفلسطيني على استمرار مقاومة الاحتلال وسياساته الاستيطانية التي تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني من خلال التنسيق مع الأشقاء في الدول العربية والصديقة بالتحرك في كل المحافل الدولية من أجل وضع حد لانتهاكات الاحتلال التي تستهدف الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سيواصل ثباته على أرضه وأرض أجداده، وحماية مقدساته وتراثه الحضاري والتاريخي.// انتهى //00:52ت م0007