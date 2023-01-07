مكة المكرمة 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سلسلة من الخدمات, خلال توافد الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام .وأتت أبرز الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين بالمسجد الحرام ليوم الجمعة في تقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ 33.898 مستفيداً وتقديم 110.400 عبوة زمزم الموزعة ، فيما بلغت كمية المعطرات 2.550 لترا ، وكمية المطهرات 130.000 لتر ، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمة التطويف 2.162 مستفيداً ، و 21.500 مستفيد من التوعية الرقمية ، بالإضافة إلى تعطير المسجد الحرام بـ 100 فواحة وتعقيم الأسطح 31.500 لتر ، كما بلغت كمية التعقيم بالروبوتات بـ 1.100 لتر، كما جرى فرش 17.000 سجاد، وتعقيم 31.600 سجادكما أشتملت كمية معقمات الأيادي 4.100 لتر ، والتعقيم بالبابوكير 950 لتر ، فيما بلغ المستفيدين من الكتيبات والمطويات 2.050 مستفيد ، والمستفيدين من التوعية الميدانية 110.000 ألف مستفيد، فيما بلغت الساعات الموزعة لترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات 1.300 سماعة ، إضافة إلى استفادة 415 مستفيداً من أساور معصم اليد للزائر الصغير ، كما أستفاد 1.331 مستفيداً من الخدمات الإجتماعية والإنسانية .// انتهى //03:01ت م0009