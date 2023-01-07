القدس 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم قائمة العقوبات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، ومنها تجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، ومنع البناء الفلسطيني في عدة مناطق في الضفة الغربية.وسلطت الصحف الأضواء على ردود الأفعال الفلسطينية المنددة بالعقوبات، التي وصفها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه بالخطيرة، وتمثل قرصنة للأموال الفلسطينية، مما سيدخل الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية جديدة، تضاف لأزمتها الحالية.وتحدثت صحف فلسطين عن الدور العربي المساند للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، التي أدانت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، بناءً على طلب فلسطين والأردن، وكذلك جميع الدول الشقيقة والصديقة على وقفتها الصادقة لجانب الدفاع عن المقدسات.وتناولت صحف فلسطين استمرار قوات الاحتلال في استهداف الفلسطينيين والاعتداء على مسيرات مناهضة للاستيطان وجدار الفصل العنصري في نابلس وأريحا وقلقيلية، وإصابة ثلاثة فلسطينيين في هجوم للمستوطنين على منازل فلسطينية في نابلس شمال الضفة الغربية .// انتهى //08:31ت م0013