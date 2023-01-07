القاهرة 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بعدم الانسياق خلف الشائعات والأخبار المغلوطة، وعدم الخوف والقلق على بلادهم.وعرجت على تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات الحكومية لدفع خطط التنمية في الصعيد، بما يُسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة هناك.وسلطت صحف السبت الضوء على مطالبة الأمم المتحدة مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الليبية بالتوصل لاتفاق كامل ونهائي ومحدد زمنيًا للانتخابات.ونشرت ترحيب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالبيان المشترك الصادر عن رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، بشأن الوثيقة الدستورية.وتناقلت صحف القاهرة تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن بلاده ستستمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تتيحها الشرعية الدولية للرد على إجراءات الحكومة الإسرائيلية التي بدأت طلائعها باقتحام المسجد الأقصى.// انتهى //09:12ت م0014