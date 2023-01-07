طوكيو 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسهبطت طائرة ركاب بشكل اضطراري اليوم في مطار بوسط اليابان بعد تلقي بلاغ تحذيري بوجود قنبلة على متنها.وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الطائرة التابعة لشركة "جيت ستار" هبطت اضطراريًا في مطار "شوبو سينرير" الدولي في مقاطعة آيتشي بعد تلقي اتصال هاتفي زعم فيه أحد الأشخاص أنه وضع قنبلة في الطائرة، إلا أنه لم يتم العثور على أي متفجرات أو أشياء مثيرة للارتياب بعد تفتيش الطائرة بشكل كامل، وتم استئناف العمل في المطار بعد ساعات من إغلاقه.يُذكر أن الطائرة كانت في رحلة داخلية من مطار "ناريتا" بالقرب من العاصمة طوكيو، ومتجهة إلى مطار "فوكوكا" جنوب غربي البلاد، وكانت تقل 136 راكبًا بالإضافة إلى طاقم مكون من ستة أفراد.// انتهى //10:06ت م0016