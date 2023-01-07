الرباط 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، أن الحكومة ستشرع خلال الأسابيع القليلة المقبلة في الإطلاق الفعلي لخارطة الطريق الإستراتيجية لقطاع السياحة، لتحسين العرض السياحي، وتطوير الربط الجوي الدولي والمحلي.وسلطت الضوء على أعمال الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في القدس، مبرزة مواقف الدول الأعضاء الرافضة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والسياسي القائم للمقدسات الإسلامية في القدس الشريف.وأشارت صحف السبت إلى عقد مجلس النواب الأمريكي العديد من جولات التصويت لانتخاب رئيس جديد خلفاً لنانسي بيلوسي التي انتهت ولايتها.وتابعت الأضرار التي خلفتها العاصفة القوية التي ضربت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والمحملة بكمية أمطارٍ غزيرةٍ ورياحٍ مدمرةٍ تسببت في شل الحركة بالولاية.وتطرقت صحف المغرب إلى تطورات الوضع الوبائي في الصين بسبب موجة (كوفيد-19)، وتزايد عدد الدول التي فرضت إجراءات وقائية على المسافرين القادمين من الصين.// انتهى //10:33ت م0017