الرياض 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسدعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية العموم للتصويت للمشاريع السعودية المنافسة على جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2023م (ITUWSIS Prizes) بهدف دعم المشاريع الوطنية في مسيرتها للمنافسة عالمياً، وتحفيزها للاستمرار في تنمية مختلف القطاعات رقمياً.وأوضحت الهيئة أن المملكة تُنافس على دورة عام 2023م بـ 31 مشروعاً وطنياً تشارك به 19 جهة حكومية وخاصة, مضيفة أن التصويت متاح حتى تاريخ 25 من يناير الجاري عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للاتصالات (https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2023).يذكر أن المملكة حصلت على 12 جائزة و 30 شهادة تميّز من مشاركاتها في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ انطلاقها عام 2012م، والتي تُقام سنوياَ بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بهدف إبراز المشاريع الرقمية المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.// انتهى //11:42ت م0018