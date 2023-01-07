الخرطوم 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم دفاع وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، عن مشروع إقامة ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر في منطقة "أبو عمامة"، موضحاً أنه يخدم السودان ودول الجوار التي لا تملك منفذاً على البحر.ونقلت عن السفير البريطاني في الخرطوم، جايلز ليفر، قوله: "لن نفرض حلًا أو حكومة على الأطراف السودانية" ، معربًا عن أمله أن يكون المقترح المصري الذي قدمه رئيس المخابرات المصرية مكملًا للاتفاق الإطاري.ونشرت صحف السبت إعلان مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية في ختام دورته رقم 26 التي عقدت بمقر الجامعة بالخرطوم أمس، عن فوز الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزيد برئاسة مجلس أمناء جامعة أفريقيا العالمية.ولفتت الانتباه إلى إعراب الأمين العام لمجلس السيادة السوداني الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف خلال افتتاحه مجمعًا إسلاميًا أمس، عن تمنياته أنّ تشهد البلاد استقرارًا وتوافقًا وتراضيًا يقود إلى تشكيل حكومة مدنية .وركزت على إحباط وحدات من القوات المسلحة الصومالية أمس، هجومًا إرهابيًا ضد منطقة "هلولي غاب" التابعة لإقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي الإقليمية.ونشرت صحف السودان قائمة العقوبات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، ومنها تجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، ومنع البناء الفلسطيني في عدة مناطق في الضفة الغربية.// انتهى //11:43ت م0019