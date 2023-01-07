تونس 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتها المحادثات التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن تناولا خلالها الوضع العام في تونس وضرورة توفير كل الظروف الملائمة لتنظيم الدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.وتطرقت إلى استعراض رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن خلال محادثاتها مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس ماركوس كورنارو، تقدم المشاريع القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وسبل تسريع إنجازها.ورصدت صحف السبت دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، القادة السياسيين في البلاد، على الإسراع في الاتفاق على ترتيبات، كاملة ونهائية ومحددة زمنيا، للسير بالبلاد نحو الانتخابات خلال العام الحالي.وأنبأت عن سقوط ناقلة ركاب على متنها 100 راكب في نهر النيل بمدينة ببا بمحافظة بني سويف جنوب مصر، دون تسجيل خسائر بشرية.وأخبرت صحف تونس في مفترقات أخرى عن فوز الزعيم الجمهوري كيفين مكارثي بمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي في الجولة الـ15 من التصويت، إضافة إلى استنكار منظمات خيرية تشارك في جهود إنقاذ المهاجرين من البحر، الإجراءات الصارمة المناهضة للهجرة التي أقرتها الحكومة الإيطالية في الآونة الأخيرة.// انتهى //11:43ت م0020