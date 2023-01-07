إسلام آباد 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي أكد بأن باكستان لا تزال بحاجة إلى الدعم الدولي للتعافي وإعادة الإعمار والتأهيل للمناطق المتضررة بكارثة الفيضانات التي شهدتها مؤخراً.وسلطت الضوء على تحذير وكالة التنمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، من خطر وقوع تسعة ملايين شخص آخرين في باكستان في براثن الفقر بعد كارثة الفيضانات.وأشارت إلى عزم الحكومة الباكستانية على مواصلة الحملات ضد العناصر الإرهابية لاستئصال الإرهاب بشكل تام من البلاد.وعرجت صحف السبت على نجاح الأمن الباكستاني في القضاء على أحد عشر مسلحاً من العناصر الإرهابية كانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية شمال غرب باكستان.وأخبرت عن تكثيف السلطات الباكستانية مراقبة المنافذ البرية والجوية للحد من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا في البلاد.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لدى بنك الدولة الباكستاني إلى أدنى مستوى له في ثمان سنوات.// انتهى //11:50ت م0021