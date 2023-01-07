عام / "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان
السبت 1444/6/14 هـ الموافق 2023/01/07 م واس
جيزان 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة جازان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، على محافظات الحرث، الريث، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
ونبه المركز من رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الافقية، على محافظتي الدرب ، وبيش ، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة -بمشيئة الله تعالى-حتى الساعة الثـامنة مساءً.
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12:20ت م
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