جيزان 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة جازان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، على محافظات الحرث، الريث، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.ونبه المركز من رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الافقية، على محافظتي الدرب ، وبيش ، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة -بمشيئة الله تعالى-حتى الساعة الثـامنة مساءً.// انتهى //12:20ت م0023