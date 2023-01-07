الوديعة 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسعبرت أمس منفذ الوديعة الحدودي 4 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 36 طنا و 400 كيلوغرام من المستلزمات والمحاليل الطبية الخاصة بالغسيل الكلوي لتوزيعها على مراكز الغسيل الكلوي في عدد من المحافظات اليمنية.وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم أن الشاحنات التي عبرت عن طريق المنفذ يوم أمس هي جزء من 15 شاحنة إغاثية سيتوالى دخولها عبر المنفذ خلال الأيام القليلة القادمة ومن المقرر أن تحمل على متنها 116 طنا و209 كيلوغرامات من المستلزمات والمحاليل الطبية الخاصة بالغسيل الكلوي، سيتم توزيعها على مراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات اليمنية المستهدفة, مبينًا أنها تأتي امتدادًا للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لتعزيز القطاع الصحي في اليمن.// انتهى //13:20ت م0028