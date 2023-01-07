الدمام 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واستمكنت أمانة المنطقة الشرقية من سحب وتصريف ما يقارب 8،571،566 مترًا مكعبًا من مياه الأمطار، خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، عبر محطات تصريف مياه الأمطار، البالغ عددها 43 محطة، إضافة إلى محطات التصريف بالأنفاق، ومعدات نزح المياه المتنقلة.وأسفرت الجهود الميدانية لمواجهة الحالة المطرية التي شهدتها حاضرة الدمام؛ بمعالجة 296 موقع، مشيرةً إلى مشاركة 3896 فردا بخطة الأمطار، كما ضمت 655 من المعدات وآليات نزح المياه، و188 مضخة متنقلة ومركبات نزح الأمطار للتدخل السريع لرفع آثار الحالة المطرية، لافتة إلى أن أعمال سحب ونزح مياه الأمطار مستمرة، في المواقع المتبقية الغير مخدومة بشبكة مياه الأمطار.وأوضحت أن الخطة المعتمدة لمواجهة موسم الأمطار للعام 1444هـ، تضمنت كافة الاستعدادات، ومتابعة درجة جاهزية وكفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، وإجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات، وإزالة أي عوائق فيها، وتجهيز كافة الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية، لتلافي أخطار الحالات المطرية، وذلك وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقا، التي تتضمن بيانات دقيقة عن المواقع الغير مخدومة بشبكة مياه الأمطار، الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار، إضافة للمتابعة المستمرة مع تنبيهات المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الشرقية.// انتهى //13:20ت م0030