القاهرة 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسسجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 42 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق إلى 1003.2 تريليونات جنيه، مقابل 961.2 مليار جنيه، أي بنسبة نمو بلغت 7.5%.وقفز مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 9.62% مسجلاً 16002.18 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 4.25% محققًا 2921.10 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي أضاف 5.38% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 4368.39 نقطة.وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية بنحو 11.1 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 4.92 مليون ورقة مُنَفّذة على 380 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.// انتهى //13:58ت م0031