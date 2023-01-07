ثقافي/ الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تُشارك في معرض القصيم للكتاب
السبت 1444/6/14 هـ الموافق 2023/01/07 م واس
بريدة 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واس
تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معرض القصيم للكتاب في دورته الرابعة ، والمقام حالياً بمركز الملك خالد الحضاري في بريدة.
وتتمثل المشاركة بجناح إعلامي تستمر فعالياته لغدٍ الأحد ، ويحوي مواد للتعريف بأعمال ومنجزات الرئاسة .
وبين مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة القصيم الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله القرني ، أن الرئاسة تشارك بجناح فيه أهم إصدارات الرئاسة العلمية من مطبوعات ونشرات توعوية وأفلام قصيرة تبث عبر شاشات عرض تحتوي على رسائل توجيهية .
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14:25ت م
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