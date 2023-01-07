بريدة 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واستشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معرض القصيم للكتاب في دورته الرابعة ، والمقام حالياً بمركز الملك خالد الحضاري في بريدة.وتتمثل المشاركة بجناح إعلامي تستمر فعالياته لغدٍ الأحد ، ويحوي مواد للتعريف بأعمال ومنجزات الرئاسة .وبين مدير عام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة القصيم الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله القرني ، أن الرئاسة تشارك بجناح فيه أهم إصدارات الرئاسة العلمية من مطبوعات ونشرات توعوية وأفلام قصيرة تبث عبر شاشات عرض تحتوي على رسائل توجيهية .// انتهى //14:25ت م0033