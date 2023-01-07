الرياض 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسيرأس معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي وأعمال الجمعية العمومية الـ(13) للاتحاد البرلماني الآسيوي في أنطاليا بجمهورية تركيا.وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أهمية مشاركة المملكة ممثلةً بمجلس الشورى في الاجتماعات البرلمانية الإقليمية والدولية، دعمًا للتعاون والعمل المشترك في كافة المجالات وعلى مختلف الصعد، وتأكيداً لمكانة المملكة وثقلها الإسلامي والسياسي والاقتصادي ومواقفها الحكيمة، واستمراراً للنهج الذي تسير عليه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليَّ العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله - للإسهام في تحقيق الازدهار والتنمية في المنطقة والعالم.وستُناقش الاجتماعات عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والمتضمنة بحث بناء الازدهار في آسيا من خلال الصداقة والتعاون، ودعم الجهود الرامية إلى تعاون البرلمانات والحكومات الآسيوية من أجل الازدهار، والعديد من الموضوعات ذات الصلة بالعمل البرلماني.ويضم وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى عددًا من أعضاء مجلس الشورى وهم الدكتور علي بن سعد العلي، والدكتور فارس بن عبدالله العصيمي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في المجلس.// انتهى //14:27ت م0034