القدس المحتلة 14 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 07 يناير 2023م واسأصيب فلسطينيان اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة مسافر يطا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وإطلاقها الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين.وفي شرق مدينة قلقيلية، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان ، أن عشرات المستوطنين هاجموا قرية أماتين شرق المدينة ، واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون المثمرة، بعد أن اعتدوا على المزارعين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال سلمت إخطارات بهدم منازل فلسطينية في تجمع أبو النوار شرقي القدس المحتلة، ضمن مخططات الاحتلال الهافة للاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني .// انتهى //14:58ت م0035