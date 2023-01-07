بريدة 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسأقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ممثلة بالنشاط الطلابي الفني ، لقاءً عن أساسيات الحرف العربي للخطاط عبدالعزيز بن عمر العمري ، بمعرض القصيم للكتاب بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة.وأبدى جانب من الحضور وزوار المعرض إعجابهم لمثل هذه الفعاليات التي تقيمها إدارة التعليم بعدة مجالات ومشاركات متنوعة.وأكد رئيس القسم الفني بتعليم المنطقة علي الوشمي استعداد إدارة تعليم المنطقة لبذل المزيد من الجهود لنشر مثل هذه الفعاليات لما يخدم اللغة العربية ويثقف الجيل الحالي في مجال الفن الإسلامي وهو الخط العربي.// انتهى //15:13ت م0036