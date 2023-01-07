رياضي/ نادي الصقور للشباب يحقق بطولة منطقة تبوك لكرة الطائرة
السبت 1444/6/14 هـ الموافق 2023/01/07 م واس
تبوك 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واس
حقق فريق نادي الصقور لكرة الطائرة لفئة الشباب بطولة المنطقة لهذ الموسم , بعد تغلُّبه في المباراة النهائية على نادي حقل بنتيجة ثلاثة أشواط في المباراة التي جمعتهما اليوم على الصالة الرياضة في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك .
يذكر ان نادي الصقور قد حقق بالأمس بطولة المنطقة لفئة الناشئين لكرة الطائرة بعد تغلُّبه في المباراة النهائية على نادي حقل بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط .
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15:50ت م
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