تبوك 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسحقق فريق نادي الصقور لكرة الطائرة لفئة الشباب بطولة المنطقة لهذ الموسم , بعد تغلُّبه في المباراة النهائية على نادي حقل بنتيجة ثلاثة أشواط في المباراة التي جمعتهما اليوم على الصالة الرياضة في مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك .يذكر ان نادي الصقور قد حقق بالأمس بطولة المنطقة لفئة الناشئين لكرة الطائرة بعد تغلُّبه في المباراة النهائية على نادي حقل بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط .// انتهى //15:50ت م0037