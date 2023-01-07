ثقافي/ وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ينفذ برنامج "تعظيم السنّة النبوية"
السبت 1444/6/14 هـ الموافق 2023/01/07 م واس
المدينة المنورة 14 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 7 يناير 2023م واس
ينفذ وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة غدا برنامج بعنوان " تعظيم السنّة النبوية " ضمن برامج التأصيل العلمي بالوقف الذي يستمر لمدة 4 أشهر بمعدل يوم واحد في الأسبوع ( 3 ساعات ) .
وأوضح الوقف أن البرنامج الذي يتضمن دورات علمية للرجال مباشرة بمقر وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة وللنساء عبر الاتصال المرئي ، يسعى إلى إبراز مكانة السنّة النبوية وتحقيق تعظيمها في نفوس المجتمع باعتبارها المصدر الثاني في التشريع الإسلامي والتنبيه بأهميتها وبيان منزلتها والدفاع عنها وردّ الشبه المثار حولها ، داعيا الراغبين في البرنامج التسجيل عبر الرابط https://bit.ly/3jAHSPS .
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15:52ت م
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