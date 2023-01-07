تونس جمادى الاخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023م واسأعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تتخذ من العاصمة التونسية مقرا لها اليوم، عن استضافة مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الأثنين المقبل ، المؤتمر 46 لقادة الشرطة والأمن العرب.وأفادت الأمانة في بيان اليوم ، أن المؤتمر يشارك خلاله، قادة الشرطة والأمن العرب وكبار المسؤولين الأمنيين في مختلف الدول العربية فضلا عن ممثلين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي، والوكالة الأوروبية للتدريب على إنفاذ القانون، ومشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.وسيناقش المؤتمر الذي تستمر أعماله لمدة يومين، عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال ،كجرائم غسل الأموال، وأهمية الدور الذي يقوم به المتحدث الرسمي الأمني، وتوصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية واجتماعات اللجان المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2022م، وعرض تقريرا عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2022م، إضافة إلى أستعراض بعض التجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء.وسينظر المؤتمر في مشروع استراتيجية عربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية أعدته لجنة متخصصة انعقدت في نطاق الأمانة العامة في وقت سابق من هذا العام.وسيتم خلال المؤتمر عرض الأعمال الفائزة في مسابقة الأفلام التوعوية التي تجريها الأمانة العامة سنويا في نطاق الجهود المبذولة للتوعية من الجريمة والوقاية من أخطارها.كما ستصاحب المؤتمر فعاليات احتفالية خاصة بمناسبة مرور خمسين عاما على انعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1972م.// انتهى //15:54ت م0039