الدمام 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسرفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية كافة استعداداته بالتزامن مع الحالة المطرية على كافة مدن ومحافظات المنطقة.وأوضح الهلال الاحمر السعودي بالمنطقة عن تجهيز 68 فرقه إسعافيه بكافة المستلزمات من التموين الطبي اللازم للحالات الإسعافية وتجهيز 66 مركزاً إسعافيا على امتداد المنطقة وفرق قيادة ميدانية لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية اللازمة.وأشار فرع الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية إلى أن عدد الكوادر الإسعافية بالمنطقة الشرقية يبلغ 870 كادر إسعافي و 25 فرقة إسعاف إضافية للطوارئ في الحالات المطرية الشديدة والغزيرة وتأمين عدد 34 سيارة إسعاف احتياطية وباصين (طويق) للإصابات المتعددة.ودعا الهلال الأحمر السعودي كافة المواطنين والمقيمين بالاتصال على رقم الخدمة الإسعافية (997) أو عبر تطبيق البلاغات الإسعافية (أسعفني) الذي يعمل على مدار الساعة ، منوهًا بأهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية والابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار للحفاظ على سلامتهم، وعدم التجمهر حول الحوادث وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية عند مباشرتها للحوادث والحالات الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية على أكمل وجه لمحتاجيها.//انتهى//15:57ت م0040