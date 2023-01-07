الدمام 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسواصل فريق النور صدارته لمنافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022-2023م، بعد تحقيقه الانتصار الحادي عشر له على التوالي أمام فريق الأهلي بنتيجة (36-19)، في المواجهة التي جمعتهما اليوم، ضمن الجولة الـ 12 .وأسفرت باقي نتائج مباريات الجولة، عن فوز الوصيف مضر على الترجي بنتيجة (37-32)، فيما حقق الخليج الانتصار على القارة بنتيجة (36-29)، وكسب الابتسام نظيره الصفا بفارق هدف وحيد بنتيجة (25-24)، وتمكن الوحدة من التغلب على المحيط بنتيجة (38-27).وبهذه النتائج يواصل النور تمسكه بصدارة الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 22 نقطة بعد فوزه في 11 مواجهة متتالية، وبفارق نقطتين عن وصيفه مضر الذي يمتلك 20 نقطة من 10 انتصارات، مع وجود مواجهة مؤجلة للفريقين أمام الخليج الذي يأتي ثالثاً برصيد 18 نقطة من 9 انتصارات مع وجود ثلاث مواجهات مؤجلة للخليج أمام فرق النور ومضر والصفا.//انتهى//16:48ت م0041