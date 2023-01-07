بريدة 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واستستعرض 152 دار نشر من تسعة دول مختلفة اكثر من 3 ملايين كتاب في معرض القصيم للكتاب المقام حاليا بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.وتستهدف دور النشر المهتمين بأكثر من 46 الف عنوان لمؤلفات في الثقافة والأدب والتعليم والطب والتاريخ والاقتصاد ، والإعجاز اللغوي في القرآن ، وتفسير القرآن ، والبلاغة في اللغة العربية ، وكذلك مؤلفات في مهارات الكتابة والتعبير ، والخطابة والشعر ، وفنون المسرح ، الى جانب موسعات في المسابقات العلمية والثقافية ، وإصدارات أخرى في البرمجة اللغوية العصبية ، ولغة الجسد والتواصل ، وفي السفر والسياحة ورحلات الاستكشاف .وخلال جولة لـ واس في اجنحة دور النشر المتخصصة أوضح عبدالله احمد الغامدي - احد ملاك دور النشر - انهم بدأوا العمل في دار النشر في عام 1399 هـ وتطورت مع مرور الوقت من مكتبة إلى دار نشر ، مبينا أن الزوار في الغالب يفضلون الكتب القديمة ذات الطبعات الجيدة ، مشيرا الى وجود الكتب الالكترونية التي اصبحت تنافس الكتب الورقية .// انتهى //17:26ت م0045