عام / سمو أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن مقرن بن محمد بن مقرن بن مشاري
السبت 1444/6/14 هـ الموافق 2023/01/07 م واس
الرياض 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واس
أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الأمير فيصل بن مقرن بن محمد بن مقرن بن مشاري - رحمه الله - بجامع الملك خالد في ام الحمام .
وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن محمد وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأبناء الفقيد .
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17:46ت م
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