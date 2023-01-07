الرياض 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسأدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الأمير فيصل بن مقرن بن محمد بن مقرن بن مشاري - رحمه الله - بجامع الملك خالد في ام الحمام .وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالله بن محمد وعدد من أصحاب السمو الأمراء وأبناء الفقيد .// انتهى //17:46ت م0048