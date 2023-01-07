القاهرة 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسجذب فن "القَط العسيري" الذي سجلته منظمة "اليونسكو" مؤخرًا ضمن القائمة التمثيلية للتراث العالمي غير المادي، زوار المعرض العربي للأسر المنتجة، المقام حاليًا بالقاهرة.واستمتع زوار جناح المملكة بما قدمته الفنانة التشكيلية ورائدة العمل فاطمة آل صالح ، صاحبة مشروع "تهلل" من أعمال تعبر عن هذا الفن الأصيل وتفاصيله المدهشة، حيث عرفت به المرأة بحاضرة عسير.وتجولت "واس" داخل جناح المملكة حيث التقت بها وأشارت إلى أنها استلهمت اسم مشروعها من أعلى قمم جبال عسير الملهمة بطبيعتها الساحرة التي تعانق السحب طوال فصول العام، التي قالت: أحببت أن أعرف العالم على هذا الفن وتحويله من نقوش تزين جدران المنازل إلى منتجات تعرف الزائر والسائح على هذا الموروث الثقافي البديع الذي يستوحي أبعاده ودلالاته من الثقافة المحيطة، وخصوصًا ألوان الطبيعة.واستعرضت قصة نجاحها في تحويل هذا الموروث الثقافي إلى قطع تذكارية يسهل للزائر اقتنائها مثل فنجان القهوة السعودي بأنواعه ومقاساته وكذا المبخر، الذي يعبر عن الكرم ، بالإضافة إلى صناعة أكثر من منتج يحمل فن "القط العسيري"، مثمنة الخدمات التي يقدمها البنك للرواد العمل الحر من خلال رحلة الريادي من التدريب على الفن حتى يصبح ريادي في شغفه والتي تشمل كيفية تسويق المنتج وتحويله من منتج يدوي إلى منتج مبتكر يسهل تسويقه واستمراره في متابعتها كريادية والدعم المادي واشاركها في المعارض المحلية والدولية.واشادت فاطمة آل صالح بجهود بنك التنمية المباركة لتسهيل الصعاب وتحقيق أهدافها كرائدة عمل.// انتهى //18:35ت م0049