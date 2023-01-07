الرياض 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسينطلق يوم غد الأحد الملتقى السعودي لصناعة المعارض والمؤتمرات تحت شعار "منصة للابتكار، القيادة الفكرية وتنمية الرأس المال البشري" ، وذلك بفندق كراون بلازا بالرياض .ويعدّ الملتقى الذي سيعقد يومي 8 و 9 يناير 2023 بمثابة منصة للابتكار وقيادة الفكر، وتنمية الرأس المال البشري ومركزًا للالتقاء بين جميع الجهات المعنية الرئيسة في القطاع من الهيئات الحكومية والجمعيات ومنظمي المعارض والمؤتمرات، والموردين ومراكز المعارض والمؤتمرات والأوساط الأكاديمية. بالإضافة إلى تعزيز وتنمية قدرات القطاع لاستقطاب معارض ومؤتمرات دولية وتسليط الضوء على أهم التحديات التي تعيق استدامة القطاع ونموه من أجل التوصل إلى حلول ومبادرات قابلة للتطبيق في الوقت المناسب لمواجهة هذه التحديات..وسينطلق الملتقى بدعم عدد من المنظمات الدولية ومنها: الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات ICCA، والرابطة الدولية للمعارض والفعاليات IAEE، والجمعية الدولية للمعارض UFI وبشراكة تسويقية من عين الرياض وبمشاركة أكثر من 40 متحدث محلي ودولي،وسيناقش الملتقى محاور أساسية تشمل تشكيل مستقبل صناعة المعارض والمؤتمرات، والأثر الاقتصادي لصناعة المعارض والمؤتمرات، ورؤية التوطين الوطنية 2030، والتقاطع والتكامل مع القطاعات الأخرى والتكامل بين المنظمين، وجذب الأحداث الدولية، وفعاليات الأعمال في الوجهات، وتعزيز الشراكة وبيئة الدعم، ومراكز المعارض والمؤتمرات: الموقع والتكلفة، والابتكار في صناعة الفعاليات، والمعارض: البديل الأمثل لتسويق التجزئة، وسد فجوة المهارات في صناعة الفعاليات، وتسويق وتمويل الفعالياتوأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمعارض والمؤتمرات الدكتور زهير السراج أن الملتقى يهدف إلى تطوير الصناعة فيما يتعلق بإيجاد بيئة مستدامة وشركات وطنية داعمة وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية، وتقديم المبادرات والتنسيق بين الجهات التشريعية المعنية لوضع بنية تحتية مستدامة من الأنظمة والتشريعات للصناعة، بالإضافة إلى تدريب المهنيين في هذه الصناعة وتطويرهم من خلال مبادرات بناء القدرات والحصول على الشهادات الدولية وإرشاد المشروعات الصغيرة والمستثمرين الجدد، وبناء بنية تحتية قوية لمواءمة تطورات الصناعة فيما يتعلق بالتحوّل للقطاع الخاص والتسعير العادل لأماكن انعقاد الفعاليات وزيادة عددها ووضع المعايير لتقييمها".وسيصاحب الملتقى السعودي لصناعة المعارض والمؤتمرات، معرض متخصص لمدة يومين يضم مجموعة من الجهات الفاعلة في الصناعة كمنظمي الفعاليات ومقدمي الخدمات اللوجستية والتقنية للفعاليات وبناء الفعاليات وشركات الدعاية والاعلان والديكور والفنادق وأماكن الفعاليات وموردي القوى العاملة، وشركات تقديم الطعام للفعاليات، وشركات السياحة والسفر، والإعلانات ووكالات العلاقات العامة، وشركات المنصات الافتراضية والهجينة التي تعرض أحدث منتجاتها وخدماتها، ويشكل مركزًا تجتمع فيه الخبرات والابتكارات، ويوفّر فرصًا للتواصل المباشر لجميع المهتمين في الصناعة. كما يضم المعرض أجنحة لبعض ملاك الأعمال والجمعيات.// انتهى //18:38ت م0050