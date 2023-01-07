بغداد 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واساستهل المنتخب البحريني حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 25) بفوزه على المنتخب الإماراتي 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من البطولة.وتقدم المنتخب البحريني بهدف سجله كميل حسان الأسود في الدقيقة 60، وأضاف جاسم الشيخ الهدف الثاني في الدقيقة 77، فيما سجل هدف المنتخب الإماراتي سيبستيان تاجليابو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.وحصد المنتخب البحريني أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة ، فيما ظل المنتخب الإماراتي بلا رصيد.يذكر أن المنتخب البحريني كان توج بلقب "خليجي 24" التي أقيمت في عام 2019 عندما تغلب على المنتخب السعودي بهدف نظيف في المباراة النهائية.// انتهى //18:41ت م0051