الصياهد 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسفازت المشاركة نورة بنت عبدالله المهيدب بالمركز الأول في شوط الأميرة نورة بنت عبدر الرحمن في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته السابعة التي تقام تحت شعار " همة طويق ".وجاءت في المركز الثاني نورة بنت مهدي الدوسري وحلت في المركز الثالث الهنوف بنت سليمان بن عبدالله الراجحي بالفردية " نخاية الشلف ، ونالت المركز الرابع رهف بنت علي بن محمد القحطاني ، وبالمركز الخامس حصة بنت عبدالله آل زاين.// انتهى //18:42ت م0052