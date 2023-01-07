الرياض 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان الفائزات في بطولة المملكة للمبارزة للسيدات (الجولة الفضية) تحت 15 عام وفوق 15 عام، التي اختتمت اليوم في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام، بمشاركة 90 لاعبة من 10 أندية.وحققت اللاعبة أناهيد الخيبري، الميدالية الذهبية في سلاح الفويل تحت 15 عام، ونالت تلين القضماني، ذهبية سلاح السايبر، فيما حصلت لمار أرسلان ذهبية سلاح الابيه.وفي منافسات فوق 15 عام، حققت لين الفوزان ، الميداية الذهبية في سلاح الفويل، وحصلت عهد المعمر على ذهبية سلاح السايبر، فيما نالت فوزية الخيبري ذهبية سلاح الأبيه.// انتهى //18:44ت م0054