الرياض 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسدشّن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم، توسعة مشاريع دواجن الوشم؛ إحدى المشاريع المتخصصة في إنتاج الدجاج اللاحم في محافظة مرات، للوصول إلى إنتاج (156) مليون طائر سنويًّا حتى عام 2030م.وتفقُّد معاليه، برفقة قيادات الوزارة في القطاعات التابعة، عددًا من المشاريع الزراعية في محافظات شقراء ومرات وضرما، للاطّلاع على سير العمل والخدمات التي تقدمها المنظومة للمستفيدين.كما قام معالي الوزير بجولةٍ ميدانية شملت بعض المشاريع المائية والمواقع الزراعية في محافظة شقراء، حيث تفقّد مشروع تحسين فحول النخيل التابع لإحدى الشركات المتخصصة في تطوير قطاع النخيل، والذي يهدف إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية، وخفض الفاقد من الإنتاج عن طريق الأساليب المثلى لتلقيح النخيل.عقب ذلك توجه الوزير الفضلي إلى محافظة ضرما، للوقوف على مزرعة العزيزية التي تديرها الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي، واطّلع على الخطة التوسعية للشركة لإنتاج ما يقارب (100) مليون كيلو جرام من الخضروات سنوياً.وتأتي هذه الزيارة للاطّلاع على المشاريع التي تشرف عليها الوزارة في مناطق المملكة المختلفة، والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق مستهدفات الوزارة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة، حيث استمع معالي الوزير خلال الجولة لاستفسارات المواطنين حول الخدمات التي تقدمها المنظومة، وأكد حرص الوزارة على دعم المشاريع التنموية تحقيقًا للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، وبذل كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //19:27ت م0057