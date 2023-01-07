القاهرة 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسرحبت مصر بنتائج اجتماع رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، الذي تم خلاله التوافق على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، معتبرة ذلك خطوة هامة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد في بيان اليوم، أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في إبريل الماضي برعاية من الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي، معرباً عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة القادمة.وأكد السفير أبو زيد أن مصر ستظل دائماً داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا.// انتهى //19:31ت م0059