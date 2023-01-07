الرياض 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واساختتمت منافسات نخبة الدوري السعودي للكاراتيه لفئات الدرجة الأولى والشباب والناشئين والبراعم في منافسات الكاتا والقتال، والتي أقيمت بصالة استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض خلال الفترة 4-7 يناير 2023م، وذلك بمشاركة 60 ناديًا و900 لاعبًا.وشهدت منافسات الكاتا لفئة الدرجة الأولى تتويج النصر كبطل، يليه الهلال ثانيًا، وهجر في المركز الثالث، فيما توّج الهلال كبطل لفئة الشباب، يليه الأهلي ثانيًا، والاتحاد ثالثًا، وشهدت فئة الناشئين تتويج الهلال كبطل، يليه الأخدود ثانيًا والأهلي ثالثًا، بينما توج الأهلي كبطل لفئة البراعم، يليه هجر ثانيًا، والرياض ثالثًا.كما شهدت منافسات القتال لفئة الدرجة الأولى تتويج النصر كبطل، يليه الهلال ثانيًا، وحراء في المركز الثالث، فيما توّج الأهلي كبطل لفئة الشباب، يليه النصر ثانيًا، والصفا ثالثًا، وشهدت فئة الناشئين تتويج الوطني كبطل، يليه هجر ثانيًا والصفا ثالثًا، بينما توج الرياض كبطل لفئة البراعم، يليه الأهلي ثانيًا، والوحدة ثالثًا.وعلى هامش البطولة احتفل الاتحاد السعودي للكاراتيه بما تحقق من منجزات خلال العام الماضي 2022م، كما كرم رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري رؤساء الاتحاد السابقين معالي الفريق محمد الطويان، والأستاذ محمد القليش، والدكتور إبراهيم القناص، وعددًا من الشخصيات الهامة في تاريخ اللعبة والتي خدمت رياضة الكاراتيه خلال السنوات الماضية.يذكر أن هذه البطولة تعد أقوى منافسات الموسم المحلية ضمن روزنامة الاتحاد السعودي للكاراتيه الذي يعمل وفق إستراتيجيته الرامية إلى صناعة أبطال في اللعبة بمختلف الفئات العمرية والأوزان بمنافسات الكاتا والقتال، لرفع مستوى اللعبة في المملكة، وتمكينهم من المنافسة عالميًا.// انتهى //19:43ت م0060