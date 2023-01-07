الدمام 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واسحقق فريق الرائد لكرة اليد لقب بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق للدرجة الثانية للموسم الرياضي 2022-2023، وذلك بعد تغلبه على فريق العمران بنتيجة (23-22)، في المباراة النهائية للبطولة التي جرت بينهما اليوم، على صالة مدينة الملك عبدالله ببريدة، التي احتضنت منافسات البطولة على مدى خمسة أيام بمشاركة ثمانية فرق.وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، تمكن فريق حراء من تحقيق المركز الثالث بعد فوزه على الوطني بنتيجة (35-26) ليحل حراء ثالثاً والوطني رابعاً.يذكر أن فريقا الرائد والعمران قد ضمنا تأهلهما إلى مصاف أندية دوري الدرجة الأولى لكرة اليد بدايةً من الموسم الرياضي المقبل 2023-2024م.// انتهى //19:44ت م0061